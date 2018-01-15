Сьогодні в Україні буде холодно, місцями пройде сніг (карта)

На півдні та сході очікуються снігопади.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 15 січня, в Україні місцями пройде сніг.

На сході пройде сніг, температура до -7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -9°.

На заході України в понеділок без опадів. Температура до -14°.

У північних областях сонячно. Температура до -10°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -9°.

Прогноз на 15 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 січня на Русі шанували пам'ять преподобного Серафима Саровського — чудотворця, який носив мирське ім'я Прохор. 15 січня на полях іній — буде мокрий рік.

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