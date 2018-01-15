Сьогодні в Україні буде холодно, місцями пройде сніг (карта)

08:07, 15 січня 2018
977
0

На півдні та сході очікуються снігопади.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 15 січня, в Україні місцями пройде сніг.

На сході пройде сніг, температура до -7°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до -9°.

На заході України в понеділок без опадів. Температура до -14°.

У північних областях сонячно. Температура до -10°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -9°.

Прогноз на 15 січня / УНІАН
Прогноз на 15 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 15 січня на Русі шанували пам'ять преподобного Серафима Саровського — чудотворця, який носив мирське ім'я Прохор. 15 січня на полях іній — буде мокрий рік.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин