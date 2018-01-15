У Києві сьогодні без опадів, температура до -11°

08:30, 15 січня 2018
21
0

Увечері в столиці похолодає.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 січня в столиці без опадів, температура до -11°.

Сьогодні в Україні буде холодно, місцями пройде сніг (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері -8°. Вітер північно-східний, до 2,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:52, а зайде у 16:22.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 січня, в Україні місцями пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°
Потужний тайфун накрив південь Китаю Потужний тайфун накрив південь Китаю

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин