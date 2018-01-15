У Києві сьогодні без опадів, температура до -11°

Увечері в столиці похолодає.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 15 січня в столиці без опадів, температура до -11°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -5°, ввечері -8°. Вітер північно-східний, до 2,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:52, а зайде у 16:22.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 15 січня, в Україні місцями пройде сніг.

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