Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 15 січня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У зв’язку зі снігопадами 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 15 січня, в Україні місцями пройде сніг.