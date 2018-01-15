Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

09:33, 15 січня 2018
22
0

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігаєтсья лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

Сьогодні, 15 січня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

У Києві сьогодні без опадів, температура до -11°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У зв’язку зі снігопадами 15 січня у горах Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 15 січня, в Україні місцями пройде сніг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин