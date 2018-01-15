В Австралії посеред літа випав сніг (відео)

10:42, 15 січня 2018
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Тиждень тому в Австралії температура сягала +47 градусів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На півдні Австралії посеред літа випав сніг, незвичайну для континенту погоду жителі знімали на камери телефонів.

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За одну ніч південь країни вкрило снігом, а температура впала до нуля, йдеться в сюжеті ТСН.

Сніг пішов усього через тиждень після того, як австралійці пережили найспекотніший день в історії країни, коли температура в тіні сягала +47 градусів.

Нагадаємо, у пустелі Сахара випав сніг. Снігопад почався в районі Айн-Сефра, сніг пішов вранці і швидко покрив піщані дюни.

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