У результаті землетрусу в Перу загинули двоє людей
Постраждали 65 осіб.
Дві людини загинули, ще 17 зникли безвісти в результаті землетрусу магнітудою 7,3 в Чилі.
У Таджикистані стався землетрус
Зниклі безвісти знаходилися в шахті, яка обвалилася після землетрусу, повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністра охорони здоров'я Перу.
Землетрус стався в прибережній зоні у 04:18 за місцевим часом, його вогнище залягало на глибині близько 36 км. Постраждали 65 осіб.
Нагадаємо, у М'янмі 12 січня стався землетрус магнітудою 6,0, після якого послідували чотири афтершоки.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°
Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 74 %
Тиск: 757 мм
Вітер: 1.3 м/с
Ймовірність опадів: 11 %
Схід: 05:43
Захід 20:33
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин