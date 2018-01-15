У результаті землетрусу в Перу загинули двоє людей

Постраждали 65 осіб.

У Перу стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Дві людини загинули, ще 17 зникли безвісти в результаті землетрусу магнітудою 7,3 в Чилі.

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Зниклі безвісти знаходилися в шахті, яка обвалилася після землетрусу, повідомляє Сіньхуа з посиланням на міністра охорони здоров'я Перу.

Землетрус стався в прибережній зоні у 04:18 за місцевим часом, його вогнище залягало на глибині близько 36 км. Постраждали 65 осіб.

Нагадаємо, у М'янмі 12 січня стався землетрус магнітудою 6,0, після якого послідували чотири афтершоки.