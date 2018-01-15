Погода на тиждень: на зміну морозам до України прийдуть снігопади й потепління (карта)
З середи почнеться потепління.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікується сніг, з середи почнеться потепління.
У понеділок в Україні місцями пройде сніг. На заході до -14°, у центрі та на півдні до -10°. На сході стовпчик термометра опуститься до -8°, на півночі до -12°.
У вівторок, 16 січня, в Україні місцями пройде сніг. На півночі до -9°.
У середу, 17 січня, практично по всій Україні пройде сніг. Найхолодніше буде на заході - до -6°. В інших регіонах до -5°.
У четвер також очікуються снігопади. Вночі по країні -8°...0°, вдень на півдні до +7°.
У п'ятницю практично без опадів. На півдні до -6°, в інших регіонах -4°...0°.
20 і 21 січня в Україні без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -5°, на решті території -4°...+3°. Вдень температура по країні 0°...+8°. У неділю вночі на сході до -4°, вдень в Україні від 0° до +10°.
Народний прогноз
15 січня - в цей день на Русі шанували пам'ять преподобного Серафима Саровського — чудотворця, який носив мирське ім'я Прохор. 15 січня на полях іній — буде мокрий рік. 16 січня - день Павла. Багато снігу — багато хліба, багато води — багато трави.
Сьогодні в Україні буде холодно, місцями пройде сніг (карта)
17 січня - день Фекліста. Також сьогодні шанували Зосиму. Зосима вважається покровителем бджіл. У цей день звертали увагу на таку народну прикмету: "Сніг на деревах гілки гне — літом бджоли роїтися будуть".
18 січня - Водохресний вечір. Місяць у цей день повний — до великого розливу, бути великій воді. 19 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща, Йордан). Якщо на Водохреща погода ясна й погожа — на посушливе літо. Хрещенська відлига — до урожаю.
20 січня — день Іоанна Хрестителя. Вважається, що в цей день вся вода, як і на Хрещення, є святою. Якщо 20 січня опівдні буде ясне сонце — настане рання весна. 21 січня — Омеляна-сповідника. За народними прикметами, 21 січня слід стежити за вітром: як подме з півдня — чекай грозового літа.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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