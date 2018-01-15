Погода на тиждень: на зміну морозам до України прийдуть снігопади й потепління (карта)

З середи почнеться потепління.

Цього тижня в Україні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікується сніг, з середи почнеться потепління.

У понеділок в Україні місцями пройде сніг. На заході до -14°, у центрі та на півдні до -10°. На сході стовпчик термометра опуститься до -8°, на півночі до -12°.

Прогноз на 15 січня / УНІАН

У вівторок, 16 січня, в Україні місцями пройде сніг. На півночі до -9°.

Прогноз на 16 січня / УНІАН

У середу, 17 січня, практично по всій Україні пройде сніг. Найхолодніше буде на заході - до -6°. В інших регіонах до -5°.

Прогноз на 17 січня / УНІАН

У четвер також очікуються снігопади. Вночі по країні -8°...0°, вдень на півдні до +7°.

Прогноз на 18 січня / УНІАН

У п'ятницю практично без опадів. На півдні до -6°, в інших регіонах -4°...0°.

Прогноз на 19 січня / УНІАН

20 і 21 січня в Україні без опадів. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -5°, на решті території -4°...+3°. Вдень температура по країні 0°...+8°. У неділю вночі на сході до -4°, вдень в Україні від 0° до +10°.

Прогноз на 20 січня / УНІАН

Прогноз на 21 січня / УНІАН

Народний прогноз

15 січня - в цей день на Русі шанували пам'ять преподобного Серафима Саровського — чудотворця, який носив мирське ім'я Прохор. 15 січня на полях іній — буде мокрий рік. 16 січня - день Павла. Багато снігу — багато хліба, багато води — багато трави.

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17 січня - день Фекліста. Також сьогодні шанували Зосиму. Зосима вважається покровителем бджіл. У цей день звертали увагу на таку народну прикмету: "Сніг на деревах гілки гне — літом бджоли роїтися будуть".

18 січня - Водохресний вечір. Місяць у цей день повний — до великого розливу, бути великій воді. 19 січня — Богоявлення Господнє (Водохреща, Йордан). Якщо на Водохреща погода ясна й погожа — на посушливе літо. Хрещенська відлига — до урожаю.

20 січня — день Іоанна Хрестителя. Вважається, що в цей день вся вода, як і на Хрещення, є святою. Якщо 20 січня опівдні буде ясне сонце — настане рання весна. 21 січня — Омеляна-сповідника. За народними прикметами, 21 січня слід стежити за вітром: як подме з півдня — чекай грозового літа.

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