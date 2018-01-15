На Філіппінах евакуюють людей з околиць вулкана Майон (відео)

Через активність вулкана евакуювали людей з 919 будинків.

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Близько тисячі людей евакуювали в районі вулкана Майон (Філіппіни) через його активність.

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Вулкан Майон 13 січня на висоту близько 2,5 км викинув попіл і пар, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Через активність вулкана евакуювали людей з 919 будинків, розташованих по сусідству. Філіппінський інститут вулканології і сейсмології підняв рівень тривоги у зв'язку з імовірністю виверження вулкана Майон з "першого" до "другого".

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра сталося виверження вулкана Сінабунг, яке тривало 8 хвилин.