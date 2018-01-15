На Філіппінах евакуюють людей з околиць вулкана Майон (відео)

13:41, 15 січня 2018
580
0

Через активність вулкана евакуювали людей з 919 будинків.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Близько тисячі людей евакуювали в районі вулкана Майон (Філіппіни) через його активність.

В Індонезії вирує жахливий циклон: 19 жертв, повені та руйнування (відео)

Вулкан Майон 13 січня на висоту близько 2,5 км викинув попіл і пар, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву владу.

Через активність вулкана евакуювали людей з 919 будинків, розташованих по сусідству. Філіппінський інститут вулканології і сейсмології підняв рівень тривоги у зв'язку з імовірністю виверження вулкана Майон з "першого" до "другого".

Нагадаємо, на індонезійському острові Суматра сталося виверження вулкана Сінабунг, яке тривало 8 хвилин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин