Кількість жертв зсуву ґрунту в Каліфорнії збільшилася до 20 осіб

14:35, 15 січня 2018
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Більше 30 людей отримали поранення.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Число жертв повеней і зсувів у Санта-Барбарі досягло 20. 4 людини вважаються зниклими безвісти, 30 поранені.

Кількість жертв зсуву грунту в Каліфорнії зросла до 17 осіб

У результаті сходження зсуву в американському штаті Каліфорнія загинули 20 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Більше 30 людей отримали поранення, повідомляє Euronews.

Зсув зруйнував близько 70 будинків, частково пошкоджено близько 500, у деяких районах довелося евакуювати населення. У ліквідації наслідків стихії задіяні понад 2000 осіб.

Сильні дощі почалися в штаті тиждень тому і йшли протягом кількох днів, викликавши повені.

Нагадаємо, у результаті обвалу гірських порід на півночі Малайзії загинули 11 осіб.

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