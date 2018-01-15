Кількість жертв зсуву ґрунту в Каліфорнії збільшилася до 20 осіб

Більше 30 людей отримали поранення.

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Число жертв повеней і зсувів у Санта-Барбарі досягло 20. 4 людини вважаються зниклими безвісти, 30 поранені.

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У результаті сходження зсуву в американському штаті Каліфорнія загинули 20 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Більше 30 людей отримали поранення, повідомляє Euronews.

Зсув зруйнував близько 70 будинків, частково пошкоджено близько 500, у деяких районах довелося евакуювати населення. У ліквідації наслідків стихії задіяні понад 2000 осіб.

Сильні дощі почалися в штаті тиждень тому і йшли протягом кількох днів, викликавши повені.

Нагадаємо, у результаті обвалу гірських порід на півночі Малайзії загинули 11 осіб.