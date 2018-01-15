Перша половина зими в Києві була набагато тепліше за кліматичну норму

15:40, 15 січня 2018
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Середня температура повітря перевищила кліматичну норму на 4,3°.

Перша половина зими в Києві була теплою / УНІАН
Перша половина зими в Києві була теплою / УНІАН

Середня температура повітря у Києві за півтора місяця нинішньої зими склала +1,1°, що вище за кліматичну норму аж на 4,3°.

У Києві сьогодні без опадів, температура до -11°

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії.

Так, найхолодніше за цей період було 14 січня, коли мінімальна температура опустилась до -9,3 градусів морозу, а найтепліше – 16 грудня, коли максимальна температура досягла жовтневого значення +9,8°.

В обсерваторії зазначають, що друга половина зими розпочалась з температури нижчої за кліматичну норму, але враховуючи прогнози Українського гідрометцентру, це похолодання буде нетривалим і вплив Атлантики переможе арктичний холод.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сніг, з середи почнеться потепління.

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