У Києві завтра без опадів, температура до -8°

17:00, 15 січня 2018
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Завтра в Києві буде сонячно.

У Києві завтра збережеться холодна погода / УНІАН
У Києві завтра збережеться холодна погода / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 16 січня у столиці без опадів, температура до -8°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -6°, ввечері -7°. Вітер південно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:52, а зайде у 16:23.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 16 січня, в Україні пройде сніг, місцями до -9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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