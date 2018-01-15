У Запоріжжі снігові замети та ожеледь паралізували десятки вантажівок (відео)
Вантажівки просто застрягли на дорогах, на трасі Харків-Сімферополь, водії не можуть подолати круті підйоми.
Десятки фур зупинилися в Запоріжжі з-за снігових заметів та ожеледиці
У Запоріжжі снігові замети та ожеледь паралізували десятки вантажівок.
Як йдеться в сюжеті ТСН, вантажівки просто застрягли на дорогах. На трасі Харків-Сімферополь, водії не можуть подолати круті підйоми. Одна вантажівка на слизькій дорозі і вилетіла у кювет, зараз її господарі чекають допомоги рятувальників.
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Багато фур зараз на узбіччі, деякі залишаються прямо на дорозі, блокуючи рух транспорту, інші намагаються перечекати снігопад поблизу стаціонарних постів патрульної поліції.
Раніше повідомлялося, що на зміну морозам в Україну прийдуть снігопади і потепління.
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