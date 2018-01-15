У Запоріжжі снігові замети та ожеледь паралізували десятки вантажівок (відео)

Вантажівки просто застрягли на дорогах, на трасі Харків-Сімферополь, водії не можуть подолати круті підйоми.

У Запоріжжі снігові замети та ожеледь паралізували десятки вантажівок.

Як йдеться в сюжеті ТСН, вантажівки просто застрягли на дорогах. На трасі Харків-Сімферополь, водії не можуть подолати круті підйоми. Одна вантажівка на слизькій дорозі і вилетіла у кювет, зараз її господарі чекають допомоги рятувальників.

Читайте також Негода в Україні: дороги для фур закрили в шести областях, для виявлення заторів залучать авіацію

Багато фур зараз на узбіччі, деякі залишаються прямо на дорозі, блокуючи рух транспорту, інші намагаються перечекати снігопад поблизу стаціонарних постів патрульної поліції.

Раніше повідомлялося, що на зміну морозам в Україну прийдуть снігопади і потепління.