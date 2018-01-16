В Україні сьогодні пройде сніг, місцями температура до -9° (карта)

08:09, 16 січня 2018
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У більшості регіонів пройде сніг.

В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН
В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 січня, в Україні пройде сніг, місцями до -9°.

Погода на тиждень: на зміну морозам до України прийдуть снігопади й потепління (карта)

На сході пройде сніг, температура до -6°. Жителів південних регіонів також очікують снігопади. Температура до -4°.

На заході України у вівторок місцями пройде сніг. Температура -7°.

У північних областях без опадів. Температура до -9°. У центрі місцями пройде сніг, температура до -8°.

Прогноз на 16 січня / УНІАН
Прогноз на 16 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 16 січня - день Павла. Багато снігу — багато хліба, багато води — багато трави.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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