На Філіппінах евакуйовано 12 тисяч людей через вулкан Майон (відео)

09:41, 16 січня 2018
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Рівень загрози піднято до третього з п'яти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На Філіппінах влада розпорядилася евакуювати 12 тисяч осіб, що проживають в радіусі семи кілометрів від вулкана Майон.

В Індонезії сталося виверження вулкана Сінабунг

Очікується, що вулкан, який знаходиться на острові Лусон, скоро почне вивергатися, повідомляє Euronews.

Рівень загрози піднято до третього (критичного) з п'яти можливих. За останні 400 років вулкан вивергався 51 раз.

Нагадаємо, вулкан Попокатепетль у Мексиці викинув стовп попелу заввишки три тисячі метрів.

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