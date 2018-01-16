Число постраждалих в результаті землетрусу в Перу перевищило 100 осіб

Раніше повідомлялося про двох загиблих.

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У результаті землетрусу в Перу постраждали більше 100 осіб.

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Так, 104 людини отримали травми, 780 сімей і стільки ж будинків постраждали після землетрусу, передає "РИА Новости" з посиланням на Національний центр дій у надзвичайних ситуаціях Перу.

89 осіб постраждали в Арекіпі. В Іку поранення отримали 14 людей, ще одна - в Аякучо.

Раніше повідомлялося, що двоє людей загинули, ще 17 зникли безвісти в результаті землетрусу магнітудою 7,3 в Чилі.