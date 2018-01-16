Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках

11:34, 16 січня 2018
772
0

Можливе підтоплення присадибних ділянок та господарських споруд.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН
На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом 16-17 січня на  річках басейну Прип'яті продовжиться поступовий ріст рівнів води.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -6°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 16-17 січня на річках басейну Прип'яті продовжиться поступовий ріст рівнів води, що супроводжуватиметься подальшим збільшенням шару заплави з можливим досягненням відміток підтоплення присадибних ділянок та господарських споруд (Волинська область, Любешівський район).

Нагадаємо, у вівторок, 16 січня, в Україні пройде сніг, місцями до -9°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
В'єтнам постраждав від потужної повені В'єтнам постраждав від потужної повені
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз) Завтра в Україні без опадів, на півдні температура до +27° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 20 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин