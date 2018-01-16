Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках

Можливе підтоплення присадибних ділянок та господарських споруд.

На річках очікуються підйоми рівнів води / УНІАН

Протягом 16-17 січня на річках басейну Прип'яті продовжиться поступовий ріст рівнів води.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 16-17 січня на річках басейну Прип'яті продовжиться поступовий ріст рівнів води, що супроводжуватиметься подальшим збільшенням шару заплави з можливим досягненням відміток підтоплення присадибних ділянок та господарських споруд (Волинська область, Любешівський район).

Нагадаємо, у вівторок, 16 січня, в Україні пройде сніг, місцями до -9°.