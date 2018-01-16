У Карпатах зберігається лавинна небезпека

12:31, 16 січня 2018
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У Карпатах очікуються снігопади та хуртовини.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / Фото УНІАН

У середу, 17 січня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до -6°

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Український гідрометцентр.

"У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами 17 січня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 16 січня, в Україні пройде сніг, місцями до -9°.

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