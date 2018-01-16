Сильний снігопад паралізував рух на дорогах Одеси (відео)

13:23, 16 січня 2018
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Всі оперативні служби працюють в посиленому режимі.

В Одесі снігопад паралізував рух на дорогах / кадр з відео ТСН
В Одесі снігопад паралізував рух на дорогах / кадр з відео ТСН

На сьогодні синоптики прогнозують снігопади на Сході та Півдні країни. Найбільше сьогодні дісталося одеситам. Там сильний снігопад паралізував рух на дорогах.

Як зазначається у сюжеті ТСН, негода ускладнила життя не тільки автомобілістам, а й пасажирам громадського транспорту - автобуси та маршрутки переповнені.

Всі оперативні служби працюють у посиленому режимі. Негоду в Одесі прогнозують на найближчі три дні. Вже завтра Одесу буде заливати дощами.

В свою чергу радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк просить водіїв не залишати автомобілі на узбіччі.

"Не залишайте свої автомобілі на узбіччі, працює техніка", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо,  згідно з даними Погода УНІАН, з середи в Україні очікується  потепління.

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