До України йде негода: синоптики обіцяють сильні снігопади та штормовий вітер
У Києві випаде близько 20 см снігу.
Протягом 17-18 січня в Україні погіршиться погода, очікуються снігопади та сильний вітер.
В Україні сьогодні пройде сніг, місцями температура до -9° (карта)
За інформацією Українського гідрометцентру, 17 січня вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.
18 січня внаслідок впливу активного циклону очікується суттєве ускладнення погодних умов: на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, у Києві близько 20 сантиметрів.
Також у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ та мокрий сніг. По всій Україні, крім західних областей, посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/с; на дорогах країни ожеледиця.
Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сніг, з середи почнеться потепління.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +14°
-
Дніпро+24°... +13°
-
Донецьк+22°... +9°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запоріжжя+24°... +13°
-
Івано-Франківськ+26°... +13°
-
Київ+26°... +16°
-
Кіровоград+27°... +13°
-
Луганськ+22°... +9°
-
Луцьк+27°... +14°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+27°... +15°
-
Одеса+26°... +15°
-
Полтава+24°... +14°
-
Рівне+26°... +14°
-
Сімферополь+27°... +12°
-
Суми+24°... +10°
-
Тернопіль+24°... +12°
-
Харків+22°... +13°
-
Херсон+27°... +14°
-
Хмельницький+25°... +12°
-
Черкаси+27°... +15°
-
Чернігів+25°... +12°
-
Чернівці+29°... +16°