До України йде негода: синоптики обіцяють сильні снігопади та штормовий вітер

У Києві випаде близько 20 см снігу.

До України прийдуть сильні снігопади / УНІАН

Протягом 17-18 січня в Україні погіршиться погода, очікуються снігопади та сильний вітер.

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За інформацією Українського гідрометцентру, 17 січня вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с.

18 січня внаслідок впливу активного циклону очікується суттєве ускладнення погодних умов: на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, у Києві близько 20 сантиметрів.

Також у Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ та мокрий сніг. По всій Україні, крім західних областей, посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/с; на дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується сніг, з середи почнеться потепління.