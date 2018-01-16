У Шанхаї сильний туман викликав затримку авіарейсів

Видимість у деяких районах знизилася до 200 м.

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Густий туман у Шанхаї (Китай) призвів до порушення руху транспорту.

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16 січня рівень попередження про густий туман у Шанхаї був підвищений з "жовтого" до "помаранчевого", передає Сіньхуа.

Так, видимість у деяких приміських районах мегаполісу знизилася до 200 м. Туман викликав затримку авіарейсів, а також став причиною порушення графіка руху швидкісних поїздів і поромів.

Нагадаємо, через сильний туман більше десяти тисяч людей не змогли вилетіти з аеропорту Ченду — столиці китайської провінції Сичуань.