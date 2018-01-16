В Одесі через снігопад припинено роботу чотирьох трамвайних і двох тролейбусних маршрутів

До міста через снігопад тимчасово заборонено в'їзд великогабаритного та вантажного транспорту.

Деякі тролейбусні маршрути не працюватимуть / фото oget.od.ua

В Одесі через погіршення погодних умов припинено роботу чотирьох трамвайних і двох тролейбусних маршрутів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі комунального підприємства «Одесміськелектротранс», у зв'язку з погіршенням кліматичних умов припинено роботу трамвайних маршрутів №№ 1,19,20 та 27, а також тролейбусних маршрутів №№ 2 та 14.

«На лініях працює снігоочисна техніка», - поінформували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі та Одеській області спостерігається значне погіршення погодних умов - снігопад, хуртовина, штормовий вітер. До міста через снігопад тимчасово заборонено в'їзд великогабаритного та вантажного транспорту.