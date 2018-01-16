В Японії стався землетрус

15:41, 16 січня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 16 січня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,5.

У М'янмі сталася серія землетрусів

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 59 км на схід від міста Немуро. Осередок землетрусу залягав на глибині 77,5 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, у результаті потужного землетрусу в Перу постраждали більше 100 осіб.

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