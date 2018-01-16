Завтра Україну накриють снігопади та дощі, у більшості областей потепліє (відеопрогноз)

16:30, 16 січня 2018
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На півдні очікуються сильні дощі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 січня в Україні очікуються снігопади і дощі, у більшості регіонів потепліє.

В Україну йде негода: синоптики обіцяють сильні снігопади та штормовий вітер

На сході пройде сніг, температура до -4°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +8°.

На заході України місцями пройде сніг. Температура -6°.

У північних областях снігопади. Температура до -3°. У центрі також очікуються опади, температура до -5°.

За народним прогнозом, 17 січня - день Фекліста. У цей день звертали увагу на таку народну прикмету: "Сніг на деревах гілки гне — літом бджоли роїтися будуть".

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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