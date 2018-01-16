У Дніпрі оголосили штормове попередження

16:08, 16 січня 2018
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17 січня в Дніпрі пройде дощ з мокрим снігом, 18 січня опади посиляться.

УНІАН
Водіям і пішоходам варто бути особливо уважними в ці дні / УНІАН

Сьогодні, завтра і післязавтра у Дніпрі та області очікується помітне погіршення погодних умов.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач.

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17 січня в Дніпрі пройде дощ з мокрим снігом, 18 січня опади посиляться. В окремих районах області очікується ожеледь, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Південно-східний вітер посилюватиметься до 17-22 м/с.

Температура повітря 17 січня вночі 3-8 градусів морозу, вдень від -2 до +3, 18 січня протягом доби очікується від -2 до +3 градусів.

Водіям і пішоходам варто бути особливо уважними в ці дні.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі через снігопад припинена робота 4 трамвайних і 2 тролейбусних маршрутів.

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