У Києві завтра пройде сніг, температура до -3°

Завтра в Києві очікується сильний сніг.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 січня, у столиці пройде сніг, температура до -3°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -2°. Вітер мінливий, до 6,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:51, а зайде у 16:25.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня в Україні очікуються снігопади і дощі, у більшості регіонів потепліє.

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