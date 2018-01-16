У Києві завтра пройде сніг, температура до -3°

17:00, 16 січня 2018
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Завтра в Києві очікується сильний сніг.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 17 січня, у столиці пройде сніг, температура до -3°.

До України йде негода: синоптики обіцяють сильні снігопади та штормовий вітер

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень 0°, ввечері - до -2°. Вітер мінливий, до 6,3 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:51, а зайде у 16:25.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня в Україні очікуються снігопади і дощі, у більшості регіонів потепліє.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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