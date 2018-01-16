Одеса оговтується від сильного снігопаду (фоторепортаж)

Через налипання мокрого снігу в місті істотно сповільнився рух транспорту, людям довелося довше добиратися на роботу.

У дві години дня синоптики зафіксували пік снігопаду / УНІАН

В середині січня Одеса зустріла перший сніг. Через налипання мокрого снігу в місті істотно сповільнився рух транспорту, людям довелося довше добиратися на роботу. Однак місцеві жителі снігу зраділи і з радістю гуляли по засніжених вулицях і ліпили сніговиків.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Через снігопад в Одесі оголосили штормове попередження, і рекомендували роботодавцям зробити короткий день для працівників.

Завірюха значно ускладнила роботу громадського транспорту. В аеропорту Одеси переносять і скасовують рейси.

На дорогах міста відбулися десятки аварій. У дві години дня синоптики зафіксували пік снігопаду, тому поліція закрила місто для вантажівок.

Як повідомляв УНІАН, в Одесу скасували шість авіарейсів з-за сильного снігопаду.