В Україні сьогодні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей потепліє (карта)

У багатьох областях пройде сильний сніг.

В Україні сьогодні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 17 січня в Україні очікуються снігопади та дощі, у більшості регіонів потепліє.

На сході пройде сніг, температура до -4°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +8°.

На заході України місцями пройде сніг. Температура -6°.

У північних областях снігопади. Температура до -3°. У центрі також очікуються опади, температура до -5°.

Прогноз на 17 січня / УНІАН

За народним прогнозом, 17 січня - день Фекліста. У цей день звертали увагу на таку народну прикмету: "Сніг на деревах гілки гне — літом бджоли роїтися будуть".

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