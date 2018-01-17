Україна опиниться між двома атмосферними гігантами: погода різко зміниться (карти)

Погоду в Україні відсьогодні будуть формувати два атмосферних гіганти.

До України прийдуть опади й сильний вітер / фото УНІАН

Україна із середи, 17 січня, опиниться між двома атмосферними гігантами: потужна зона з антициклоном на сході та величезні повітряні атлантичні масиви теплого та вологого повітря з циклонами та фронтами на заході.

Тому прогнозуються опади та вітер, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

фото facebook.com/tala.didenko

"Із заходу Європи до нас присуне тепле повітря. У зоні розподілу теплішого та холоднішого повітря також завжди відбуваються активні метеорологічні процеси. І тут таки знову Україна опиняється у цій зоні", - прогнозує вона.

фото facebook.com/tala.didenko

Унаслідок цього до нашої країни прийдуть:

- сніг з переходом у мокрий сніг та дощ (залежно від градусів);

- стрибки атмосферного тиску;

- різка зміна температури повітря;

- ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах;

- посилення вітру до штормового.

Як повідомляла Погода УНІАН, 17 січня в Україні очікуються снігопади і дощі, у більшості регіонів потепліє.