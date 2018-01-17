Україна опиниться між двома атмосферними гігантами: погода різко зміниться (карти)
Погоду в Україні відсьогодні будуть формувати два атмосферних гіганти.
Україна із середи, 17 січня, опиниться між двома атмосферними гігантами: потужна зона з антициклоном на сході та величезні повітряні атлантичні масиви теплого та вологого повітря з циклонами та фронтами на заході.
Тому прогнозуються опади та вітер, пише на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
"Із заходу Європи до нас присуне тепле повітря. У зоні розподілу теплішого та холоднішого повітря також завжди відбуваються активні метеорологічні процеси. І тут таки знову Україна опиняється у цій зоні", - прогнозує вона.
Унаслідок цього до нашої країни прийдуть:
- сніг з переходом у мокрий сніг та дощ (залежно від градусів);
- стрибки атмосферного тиску;
- різка зміна температури повітря;
- ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах;
- посилення вітру до штормового.
Як повідомляла Погода УНІАН, 17 січня в Україні очікуються снігопади і дощі, у більшості регіонів потепліє.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°