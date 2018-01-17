На Закарпатті та в Карпатах оголосили штормове попередження: очікується сильний сніг та вітер

09:11, 17 січня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 17 січня на Закарпатті та в Карпатах очікується погіршення погодних умов.

У Києві сьогодні пройде сильний сніг, температура до -3°

Про це попереджає Український гідрометцентр

"17 січня вночі на Закарпатті та в Карпатах сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 17-18 січня в Україні погіршиться погода, очікуються снігопади та сильний вітер.

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