Через негоду в Україні знеструмлено 15 населених пунктів у трьох областях

09:38, 17 січня 2018
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Внаслідок спрацювання системи захисту ліній електропередач, без електрики залишаються деякі райони Донецької, Запорізької та Одеської областей.

Через негоду знеструмлено 15 населених пунктів / Фото УНІАН
Через негоду знеструмлено 15 населених пунктів / Фото УНІАН

Через негоду в Україні минулої ночі знеструмлено 15 населених пунктів у Донецькій, Запорізькій та Одеській областях.

У Києві сьогодні пройде сильний сніг, температура до -3°

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"З 16 на 17 січня внаслідок ускладнення погодних умов (сніг, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 15 населених пунктів у трьох областях, а саме: Донецька - 9 н. п., Запорізька - 3 н. п., Одеська - 3 н. п", - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 17 січня на Закарпатті та в Карпатах очікується погіршення погодних умов.

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