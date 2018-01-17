Завтра Україну засипатиме снігом, обіцяють до 40 см

10:36, 17 січня 2018
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Майже по всій країні очікується штормовий вітер.

Завтра в Україні продовжаться снігопади / УНІАН
Завтра в Україні продовжаться снігопади / УНІАН

Завтра, 18 січня, в Україні очікується ускладнення погодних умов. У більшості областей пройде сніг, місцями - дощ.

У Києві сьогодні пройде сильний сніг, температура до -3°

За прогнозом Українського гідрометцентру, на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, у Києві близько 20 сантиметрів. У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ та мокрий сніг.

Також по всій Україні, крім західних областей, посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/с; на дорогах країни ожеледиця.

До багатьох регіонів України негода прийшла вже сьогодні. Так, з ранку Київ став у 9-бальних пробках. Ускладнено рух на мосту Патона, на Набережному шосе, при в'їзді у напрямку до центру на Міст метро і Московський міст. Крім того, у Києві фіксують ДТП.

Крім того, у Донецькій, Запорізькій та Одеській областях через сніг і сильний вітер знеструмлено 15 населених пунктів.

Нагадаємо, 17 січня на Закарпатті та в Карпатах очікується штормовий вітер.

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