Завтра Україну засипатиме снігом, обіцяють до 40 см
Майже по всій країні очікується штормовий вітер.
Завтра, 18 січня, в Україні очікується ускладнення погодних умов. У більшості областей пройде сніг, місцями - дощ.
У Києві сьогодні пройде сильний сніг, температура до -3°
За прогнозом Українського гідрометцентру, на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, у Києві близько 20 сантиметрів. У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ та мокрий сніг.
Також по всій Україні, крім західних областей, посилення вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях 25-28 м/с; на дорогах країни ожеледиця.
До багатьох регіонів України негода прийшла вже сьогодні. Так, з ранку Київ став у 9-бальних пробках. Ускладнено рух на мосту Патона, на Набережному шосе, при в'їзді у напрямку до центру на Міст метро і Московський міст. Крім того, у Києві фіксують ДТП.
Крім того, у Донецькій, Запорізькій та Одеській областях через сніг і сильний вітер знеструмлено 15 населених пунктів.
Нагадаємо, 17 січня на Закарпатті та в Карпатах очікується штормовий вітер.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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Чернівці+29°... +16°