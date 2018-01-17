Вхурделило: Київ зранку накрив снігопад (фото, відео)

Сильний сніг у Києві очікується й завтра.

Киян попереджають про сильний сніг / УНІАН

Зранку 17 січня у Києві пройшов снігопад, який супроводжувався сильним вітром.

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Так, о 10 ранку через негоду у місті затори сягнули 9 балів. У соцмережах кияни діляться фотографіями та відео снігопаду.

За прогнозами синоптиків, завтра у Києві погода погіршиться: намете 20 см снігу.

Нагадаємо, через негоду в Україні минулої ночі знеструмлено 15 населених пунктів у Донецькій, Запорізькій та Одеській областях.