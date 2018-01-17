Через негоду з 00:00 18 січня буде обмежено в'їзд вантажівок до Києва
Обмеження триватиме на період снігопаду.
З 00:00 18 січня буде обмежено в'їзд до Києва вантажного та великогабаритного транспорту на всіх напрямках.
На Закарпатті та в Карпатах оголосили штормове попередження: очікується сильний сніг та вітер
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, обмеження триватиме на період снігопаду.
Обмеження в'їзду в місто дозволить уникнути блокування руху на дорогах та перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки.
Комунальні служби Києва знаходяться у цілодобовый комунікації зі службами Київської області, підрозділами Національної поліції України та Держслужби України з надзвичайних ситуацій, зазначили в КМДА.
Нагадаємо, вранці 17 січня в Києві пройшов сильний сніг, який супроводжувався вітром.
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