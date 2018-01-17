В Україні обмежено рух великовантажних автомобілів у трьох областях
Обмеження руху фур введено в Київській, Чернігівській і Полтавській областях.
Станом на 12:30 через негоду обмежено рух великовантажних автомобілів у трьох областях: Київській, Чернігівській і Полтавській.
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Про це повідомляє Ситуаційний центр Національної поліції України на своїй сторінці в Facebook.
Зазначається, що обмеження ввели в Чернігівській області (М-02 Київ - Чернігів, М-01 Кіпті-Глухів-Бачівськ, на всіх напрямках).
Раніше таке обмеження було введено в Полтавській області (М-03 Київ-Харків у напрямку Києва, 208 і 331 км), а також з 10:30 - у Київській області (М-03 Київ-Харків, 21-127 км).
Нагадаємо, з 00:00 18 січня буде обмежений в'їзд до Києва вантажного та великогабаритного транспорту на всіх напрямках.
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