В Україні обмежено рух великовантажних автомобілів у трьох областях

Обмеження руху фур введено в Київській, Чернігівській і Полтавській областях.

Через снігопад рух великовантажних автомобілів у трьох областях / zp.mns.gov.ua

Станом на 12:30 через негоду обмежено рух великовантажних автомобілів у трьох областях: Київській, Чернігівській і Полтавській.

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Про це повідомляє Ситуаційний центр Національної поліції України на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що обмеження ввели в Чернігівській області (М-02 Київ - Чернігів, М-01 Кіпті-Глухів-Бачівськ, на всіх напрямках).

Раніше таке обмеження було введено в Полтавській області (М-03 Київ-Харків у напрямку Києва, 208 і 331 км), а також з 10:30 - у Київській області (М-03 Київ-Харків, 21-127 км).

Нагадаємо, з 00:00 18 січня буде обмежений в'їзд до Києва вантажного та великогабаритного транспорту на всіх напрямках.