У Карпатах зберігається лавинна небезпека

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У горах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Через снігопади у Карпатах сьогодні, 17 січня, очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, 17 січня у горах Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 17 січня у Києві пройшов снігопад, який супроводжувався сильним вітром.