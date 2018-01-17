Справжня зима в Україні: снігопади, затори та штормове попередження (відео)

В Україну нарешті прийшла справжня зима.

В Україну прийшли снігопади / фото УНІАН

На радощах користувачі соцмереж діляться фотографіями довгоочікуваного снігу. Але водії снігопаду не особливо радіють: у Києві сьогодні утворилися 9-бальні затори.

По всій країні сьогодні пройдуть дощі та сніг, у більшості областей потеплішає. Температура повітря коливатиметься від -4 на півночі до +8 на півдні України.

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Вночі через негоду було знеструмлено 15 населених пунктів у трьох областях. На Закарпатті та в Карпатах оголосили штормове попередження. Синоптики кажуть, що країну продовжить замітати і завтра, місцями випаде до 40 см снігу. Снігопади та сильний вітер в Україні протримаються впродовж 17-18 січня.