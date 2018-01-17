Біля берегів Нікарагуа стався потужний землетрус

15:46, 17 січня 2018
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Підземні поштовхи відчувалися у столиці Манагуа.

Біля берегів Нікарагуа стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нікарагуа стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Біля узбережжя Нікарагуа 16 січня стався землетрус магнітудою 6,0.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 82 км на південний захід від нікарагуанського міста Рівас, осередок стихії залягав на глибині 7 км, передає Сіньхуа з посиланням на службу моніторингу сейсмічної активності країни.

Відзначається, що підземні поштовхи відчувалися в столиці Манагуа та інших містах на узбережжі Тихого океану.

Оскільки землетрус стався під час робочого дня, багато людей негайно були евакуйовані в безпечні місця.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в Перу постраждали більше 100 осіб.

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