Біля берегів Нікарагуа стався потужний землетрус

Підземні поштовхи відчувалися у столиці Манагуа.

Біля берегів Нікарагуа стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Біля узбережжя Нікарагуа 16 січня стався землетрус магнітудою 6,0.

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Епіцентр підземних поштовхів знаходився в 82 км на південний захід від нікарагуанського міста Рівас, осередок стихії залягав на глибині 7 км, передає Сіньхуа з посиланням на службу моніторингу сейсмічної активності країни.

Відзначається, що підземні поштовхи відчувалися в столиці Манагуа та інших містах на узбережжі Тихого океану.

Оскільки землетрус стався під час робочого дня, багато людей негайно були евакуйовані в безпечні місця.

Нагадаємо, у результаті землетрусу в Перу постраждали більше 100 осіб.