В Україні завтра продовжаться снігопади, на заході до -9° (відеопрогноз)

У більшості областей очікується морозна погода.

Завтра в Україні очікуються снігопади / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 18 січня, в Україні очікуються снігопади та дощі, на заході до -9°.

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На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +7°.

На заході України в четвер місцями пройде сніг. Температура до -9°.

У північних областях снігопади. Температура до -3°. У центрі також очікуються опади, температура до -5°.

За народним прогнозом, Водохресний вечір. Місяць у цей день повний — до великого розливу, бути великій воді. Якщо в цей день завірюха — буде вона і на Масляну; дмуть вітри з півдня — літо буде грозовим.

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