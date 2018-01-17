В Україні завтра продовжаться снігопади, на заході до -9° (відеопрогноз)
У більшості областей очікується морозна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 18 січня, в Україні очікуються снігопади та дощі, на заході до -9°.
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На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +7°.
На заході України в четвер місцями пройде сніг. Температура до -9°.
У північних областях снігопади. Температура до -3°. У центрі також очікуються опади, температура до -5°.
За народним прогнозом, Водохресний вечір. Місяць у цей день повний — до великого розливу, бути великій воді. Якщо в цей день завірюха — буде вона і на Масляну; дмуть вітри з півдня — літо буде грозовим.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 18 січня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Херсон+27°... +14°
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