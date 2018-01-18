Україну накриє циклон: принесе сильний вітер та потужні снігопади (карти)
Потужні снігопади, подекуди з дощем накриють мало не всю територію України.
Циклон спричинить складні погодні умови в багатьох областях України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.
"Видно величезний атмосферний масив снігу та дощу, який вже близько від України. За прогнозами, циклон спричинить складні погодні умови в багатьох областях України", - йдеться у її повідомленні, до якого синоптик додає карту.
Циклон, що підходить до України з південного заходу, може викликати сильні пориви вітру 18 січня, прогнозує "Метеопост".
Особливо сильний вітер очікується у Одеській (до 30 м/с), Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях (до 25 м/с).
"Інтенсивні опади (сніг та дощ) очікуються за напрямками автомобільних шляхів Київ-Одеса, Київ-Харків, Одеса-Миколаїв", - додали у "Метеопості".
Як повідомляла Погода УНІАН, 18 січня в Україні очікується ускладнення погодних умов. У більшості областей пройде сніг, місцями - дощ.
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За прогнозом Українського гідрометцентру, на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, у Києві близько 20 сантиметрів. У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ та мокрий сніг.
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Вінниця+24°... +14°
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Дніпро+24°... +13°
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Донецьк+22°... +9°
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Житомир+25°... +14°
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Запоріжжя+24°... +13°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+26°... +16°
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Кіровоград+27°... +13°
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Луганськ+22°... +9°
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Луцьк+27°... +14°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+27°... +15°
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Одеса+26°... +15°
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Полтава+24°... +14°
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Рівне+26°... +14°
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Сімферополь+27°... +12°
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Суми+24°... +10°
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Тернопіль+24°... +12°
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Харків+22°... +13°
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Херсон+27°... +14°
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Хмельницький+25°... +12°
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Черкаси+27°... +15°
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Чернігів+25°... +12°
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