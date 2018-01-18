Україну накриє циклон: принесе сильний вітер та потужні снігопади (карти)

08:00, 18 січня 2018
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Потужні снігопади, подекуди з дощем накриють мало не всю територію України. 

Погода в Україні сьогодні погіршиться / фото УНІАН
Погода в Україні сьогодні погіршиться / фото УНІАН

Циклон спричинить складні погодні умови в багатьох областях України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє синоптик Наталка Діденко.

"Видно величезний атмосферний масив снігу та дощу, який вже близько від України. За прогнозами, циклон спричинить складні погодні умови в багатьох областях України", - йдеться у її повідомленні, до якого синоптик додає карту.

facebook.com/tala.didenko
facebook.com/tala.didenko

Циклон, що підходить до України з південного заходу, може викликати сильні пориви вітру 18 січня, прогнозує "Метеопост".

Особливо сильний вітер очікується у Одеській (до 30 м/с), Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській областях (до 25 м/с).

Зона сильних поривів вітру / facebook.com/meteopostcom
Зона сильних поривів вітру / facebook.com/meteopostcom  

"Інтенсивні опади (сніг та дощ) очікуються за напрямками автомобільних шляхів Київ-Одеса, Київ-Харків, Одеса-Миколаїв", - додали у "Метеопості". 

facebook.com/meteopostcom
facebook.com/meteopostcom  

Як повідомляла Погода УНІАН, 18 січня в Україні очікується ускладнення погодних умов. У більшості областей пройде сніг, місцями - дощ.

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За прогнозом Українського гідрометцентру, на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні та дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, у Києві близько 20 сантиметрів. У Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях сильний дощ та мокрий сніг.

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