Україну сьогодні накриють снігопади, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)

08:11, 18 січня 2018
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На півдні пройдуть дощі.

В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН
В Україні сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 18 січня, в Україні очікуються снігопади та дощі, на заході до -9°.

На сході без опадів, температура до -6°. Жителів південних регіонів очікують дощі. Температура до +7°.

На заході України в четвер місцями пройде сніг. Температура до -9°.

У північних областях снігопади. Температура до -3°. У центрі також очікуються опади, температура до -5°.

Прогноз на 18 січня / УНІАН
Прогноз на 18 січня / УНІАН

За народним прогнозом, Водохресний вечір. Місяць у цей день повна — до великого розливу, бути великій воді. Якщо в цей день завірюха — буде вона і на Масляній; дмуть вітри з півдня — літо буде грозовим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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