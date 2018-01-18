У Києві сьогодні пройде сніг, вдень температура до -1°

08:30, 18 січня 2018
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У столиці продовжиться снігопад.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 січня у столиці пройде сніг, температура до -5°.

Вхурделило: Київ зранку накрив снігопад (фото, відео)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -1°, ввечері - до -2°. Вітер північний і північно-східний, до 4,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:50, а зайде у 16:26.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 18 січня, в Україні очікуються снігопади і дощі, на заході до -9°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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