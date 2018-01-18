В Україні оголосили штормове попередження: очікуються хуртовини, сильний вітер та ожеледиця

09:12, 18 січня 2018
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На півдні та сході пориви вітру до 25-28 м/с.

Україну сьогодні накриють снігопади / УНІАН
Україну сьогодні накриють снігопади / УНІАН

Сьогодні, 18 січня, по всій Україні очікується погіршення погодних умов.

Україну сьогодні накриють снігопади, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, внаслідок впливу активного циклону на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні, місцями дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, в Києві близько 20 сантиметрів.

В Україні, крім західних областей, посилення вітру до 15-20 м/с, в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях місцями 25-28 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, 17 січня через негоду було обмежено рух великовантажних автомобілів у трьох областях України.

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