Наслідки негоди: в Україні знеструмлено 63 населені пункти

09:58, 18 січня 2018
84
0

У Полтавській області без світла залишилися 46 населених пунктів.

Через негоду більше 60 начелених пунктів залишилися без світла / Фото УНІАН
Через негоду більше 60 населених пунктів залишилися без світла / Фото УНІАН

Через снігопади та сильний вітер в Україні знеструмлено 63 населені пункти у п'яти областях.

Україну сьогодні накриють снігопади, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Полтавській області знеструмлено 46 населених пунктів, Сумській – 7, Кіровоградській – 5, Черкаській – 4, Дніпропетровській – 1.

Рятувальники зазначають, що напередодні частково обмежувався рух великогабаритного вантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях. З 06:00 18 січня рух транспорту поступово відновлюється.

Нагадаємо, 18 січня по всій Україні очікується погіршення погодних умов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні Синоптики дали прогноз погоди на все літо в Україні
Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз) Завтра в Україні буде тепло, у західних областях пройдуть дощі з грозами (відеопрогноз)
На Філіппінах стався потужний землетрус На Філіппінах стався потужний землетрус
У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей У результаті виверження вулкана в Гватемалі загинули 99 людей
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +23°
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин