Наслідки негоди: в Україні знеструмлено 63 населені пункти

У Полтавській області без світла залишилися 46 населених пунктів.

Через негоду більше 60 населених пунктів залишилися без світла / Фото УНІАН

Через снігопади та сильний вітер в Україні знеструмлено 63 населені пункти у п'яти областях.

Читайте також Україну сьогодні накриють снігопади, у більшості областей збережеться морозна погода (карта)

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Полтавській області знеструмлено 46 населених пунктів, Сумській – 7, Кіровоградській – 5, Черкаській – 4, Дніпропетровській – 1.

Рятувальники зазначають, що напередодні частково обмежувався рух великогабаритного вантажного транспорту на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській та Одеській областях. З 06:00 18 січня рух транспорту поступово відновлюється.

Нагадаємо, 18 січня по всій Україні очікується погіршення погодних умов.