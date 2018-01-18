В'їзд вантажівок до Києва обмежений на невизначений термін, розгорнуті сім пунктів обігріву для водіїв

10:46, 18 січня 2018
93
0

Обмеження введено у зв'язку з очікуваним погіршенням погоди: сильного мокрого снігу, посилення вітру, хуртовини та ожеледиці.

У Київ обмежили в'їзд вантажівок / УНІАН
У Київ обмежили в'їзд вантажівок / УНІАН

В'їзд великогабаритного та великовагового транспорту лр Києва обмежений з 9:00 18 січня, на в'їздах у столицю розгорнуті сім пунктів обігріву для водіїв у разі тривалого снігопаду.

Наслідки негоди: в Україні знеструмлено 63 населені пункти

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, передає прес-служба КМДА.

"З 9:00 ми обмежили в'їзд транспорту до Києва. Будемо моніторити ситуацію і приймати оперативні рішення в залежності від погодних умов і стану транспортного руху в місті", - сказав Пантелєєв.

Щоб робота снігоприбиральної техніки була ефективною, влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.

Киян просять не користуватися особистими автомобілями і по можливості віддавати перевагу громадському транспорту.

Нагадаємо, 18 січня по всій Україні очікується погіршення погодних умов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами Сьогодні в Україні буде тепло, на заході пройдуть дощі з грозами
Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб Через виверження вулкана в Гватемалі загинули 109 осіб
У Києві завтра до +25°, без опадів У Києві завтра до +25°, без опадів
Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття Гідрометцентр попереджає про підвищення рівнів води на водоймах Закарпаття
Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів Через тайфун "Евініар" у Китаї скасували десятки авіарейсів
В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта) В Україні сьогодні без опадів, місцями температура до +27° (карта)
У Києві завтра без опадів, температура до +23° У Києві завтра без опадів, температура до +23°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 19 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
74 %
757 мм
1.3 м/с
11 %
Стрічка новин