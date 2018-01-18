В'їзд вантажівок до Києва обмежений на невизначений термін, розгорнуті сім пунктів обігріву для водіїв

Обмеження введено у зв'язку з очікуваним погіршенням погоди: сильного мокрого снігу, посилення вітру, хуртовини та ожеледиці.

У Київ обмежили в'їзд вантажівок / УНІАН

В'їзд великогабаритного та великовагового транспорту лр Києва обмежений з 9:00 18 січня, на в'їздах у столицю розгорнуті сім пунктів обігріву для водіїв у разі тривалого снігопаду.

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Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, передає прес-служба КМДА.

"З 9:00 ми обмежили в'їзд транспорту до Києва. Будемо моніторити ситуацію і приймати оперативні рішення в залежності від погодних умов і стану транспортного руху в місті", - сказав Пантелєєв.

Щоб робота снігоприбиральної техніки була ефективною, влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, які заважають розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані.

Киян просять не користуватися особистими автомобілями і по можливості віддавати перевагу громадському транспорту.

Нагадаємо, 18 січня по всій Україні очікується погіршення погодних умов.