Синоптик показала потужний циклон, який накрив Україну (карти)

Центр циклону зараз під Одеською областю, він зачепить Черкащину, Київщину, Чернігівщину, Сумщину.

Синоптик Наталка Діденко показала циклон, який приніс до України негоду - сильний сніг та вітер.

Читайте також Наслідки негоди: в Україні знеструмлено 63 населені пункти

"Центр циклону зараз під Одещиною, проте його влада разом з фронтами найміцніша і найяскравіша - на території України від Одещини через область Кропивницького, Черкащину аж до Київщини, Чернігівщини, Сумщини", - йдеться у її повідомленні у Facebook.

Як повідомляв Гідрометцентр, 18 січня унаслідок впливу активного циклону на території Київської, Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні, місцями дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву висотою до 40 сантиметрів, в Києві близько 20 сантиметрів.

В Україні, крім західних областей, посилення вітру до 15-20 м/с, в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях місцями 25-28 м/с. На дорогах країни ожеледиця.