У заторі на дорозі Одеса-Київ знаходяться майже 100 автомобілів

У Полтавській області на окремих ділянках доріг товщина снігового покриву становить більше півметра.

У кількох областях введено обмеження руху вантажного транспорту / УНІАН

На дорозі сполученням Одеса-Київ внаслідок складних погодних умов у заторі знаходяться майже 100 автомобілів.

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Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України на сторінці в Facebook.

"На дорозі сполученням Одеса-Київ поблизу села Ладиженка Уманського району Черкаської області внаслідок складних погодних умов і ДТП обмежено рух автотранспорту у напрямку столиці. У заторі знаходяться близько 100 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в Полтавській області на окремих ділянках доріг товщина снігового покриву становить більше півметра.

"Складна ситуація зберігається в Полтавській області, де на окремих ділянках доріг товщина снігового покриву становить більше півметра, і сніг не припиняє падати", - інформує МВС.

У відомстві нагадали, що для забезпечення роботи снігоприбиральних машин обмеження руху вантажного транспорту діє в місті Києві та на окремих ділянках доріг у Вінницькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Черкаській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, через снігопади і сильний вітер в Україні знеструмлено 63 населених пункти в п'яти областях.