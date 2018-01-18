Через снігопад у семи областях України обмежено рух великовантажного транспорту
У Київській області з 00:00 18 січня заборонений проїзд великовантажного транспорту через Київ.
У зв'язку з сильним снігопадом в Україні введено обмеження руху великовантажного транспорту в Київській, Вінницькій, Чернігівській, Кіровоградській, Черкаській, Миколаївській та Одеській областях.
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Про це повідомила прес-служба "Укравтодор" на своїй сторінці в Facebook.
Згідно з повідомленням, у Київській області з 00:00 18 січня заборонений проїзд великовантажного транспорту через Київ.
У Вінницькій області у зв'язку з посиленням снігопаду, зниженням температури і сильним вітром з 00:00 18 січня, було введено обмеження для руху великовантажного транспорту на дорозі М-12 в напрямку від міста Немирів до межі з Черкаською областю. Також введені обмеження на дорогах державного значення, які з'єднують Немирівський район з Могилів-Подільським, Ямпольським, Чечельницьким, Бершадським, Тульчинським районами.
У Чернігівській області обмежено рух великовантажного транспорту на автодорозі Н-07 Київ – Суми - Юнаківка.
У Черкаській області обмежено рух великовантажного транспорту на деяких ділянках М-05 Київ-Одеса, М-12 Стрий-Знам'янка (через Вінницю) і Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через Кременчук)-Маріуполь.
У Миколаївській області обмежено рух великовантажного транспорту на деяких ділянках доріг:Н-24 від Первомайська до кордону з Кіровоградською областю, по дорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від кордону Одеської області до міста Миколаїв, а також Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через місто Вознесенськ).
В Кіровоградській області обмежено рух великовантажного транспорту на дорозі Н-24 Благовіщенське-Миколаїв, на дорозі М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка від кордону з Черкаською областю до міста Кропивницький.
Також в Одеській області обмежено рух великовантажного транспорту на ділянках автодоріг: М-05 Київ-Одеса, М-13 Кропивницький-Платонове, М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса-Кучургани, М-27 Одеса-Чорноморськ, М-28 Одеса-Южний, Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші, Р-33 Вінниця - Турбів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка, Р-54 Краснопілка - Теплик - Бершадь - Саврань - Дубинове, Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг, Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - Хащувате - Колодисте - Рижавка, Р-72 Контрольно-пропускний пункт "Старокозаче" - Білгород-Дністровський, Р-75 Контрольно-пропускний пункт "Тимкове" - Балта - Первомайськ - Доманівка - Олександрівка.
Нагадаємо, через сніопади і сильний вітрер в Україні знеструмлено 63 населених пункти в п'яти областях.
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