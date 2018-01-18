В Одеській області через негоду знеструмлено міста Ізмаїл та Арциз

13:47, 18 січня 2018
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Електропостачання сподіваються відновити до вечора.

Одеську область накрив сильний снігопад / УНІАН
Одеську область накрив сильний снігопад / УНІАН

В Одеській області районні центри Ізмаїл та Арциз знеструмлено у зв'язку з аварійними ситуаціями.

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"Через сильні пориви штормового вітру, налипання мокрого снігу сталися обриви кабельних трас. Наразі задіяні всі можливі сили для ліквідації аварійної ситуації. На жаль, погодні умови перешкоджають проведенню робіт, але сподіваємося, до вечора електропостачання відновимо", - повідомили УНІАН в прес-службі ПАТ "Одесаобленерго.

За даними мера Ізмаїла Андрія Абрамченка, місто знеструмлене через аварію "на єдиній лінії 110 кіловольт, яка йде з Арциза через Молдову".

У зв'язку з цим також сталося відключення електропостачання котелень і насосних станцій, тому в місті відсутнє водопостачання.

"Роботи з відновлення електропостачання тривають", - зазначив Абрамченко.

Місцевих жителів просять не користуватися автомобільним транспортом і не залишати свої будинки. У зв'язку з налипанням мокрого снігу висока ймовірність падіння гілок дерев і елементів дахів, до вечора очікується посилення вітру.

У районному центрі Ізмаїлі проживає понад 70 тис. осіб, у райцентрі Арциз – близько 15 тис.

Раніше повідомлялося, що на дорозі сполученням Одеса-Київ внаслідок складних погодних умов у заторі знаходяться майже 100 автомобілів.

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