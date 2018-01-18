У Києві зняли обмеження на в'їзд вантажівок

Також відновлено рух в Уманському районі Черкаської області.

Обмеження на в'їзд вантажівок до Києва скасовані / УНІАН

Обмеження на в'їзд вантажного та великогабаритного транспорту до Києва скасовані.

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Про це повідомляє Національна поліція Україна на сторінці Facebook.

"Скупчення автомобілів залишається у Вінницькій і Черкаській областях. Обмеження на в'їзд у Київ, яке діяло до 11.40, поки скасовано", - йдеться в повідомленні.

У той же час, згідно з інформацією Ситуаційного центру Нацполіції, в Уманському районі Черкаської області рух відновлено.

"Щодо ситуації в Уманському районі Черкаської області. Біля села Ладижинка в заторі продовжують перебувати близько 200 транспортних засобів. Наразі рух відновлено", - інформує Ситуаційний центр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 січня, перед в'їздом до столиці розгорнули 7 мобільних пунктів обігріву в місцях відстою великогабаритного транспорту.