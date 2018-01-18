Фури окупували заправки: очевидець розповів про сніговий затор на Одеській трасі

14:41, 18 січня 2018
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Патрульні на складній ділянці перенаправили рух у бік Одеси на зустрічну смугу.

Снігопад ускладнив життя водіям / Фото strana.ua
Снігопад ускладнив життя водіям / Фото strana.ua

Одеська траса на Київ через снігопад виявилася перекрита в районі Умані, Черкаська область. Про це повідомляє Страна.uа.

"У районі Білої Церкви перекрита дорога для вантажних автомобілів. Транспорт рухається зі швидкістю 40-50 км на годину", - передав кореспондент видання.

Снігопад ускладнив життя водіям / Фото strana.ua
Снігопад ускладнив життя водіям / Фото strana.ua

"Патрульні на складній ділянці перенаправили рух у бік Одеси на зустрічну смугу. Фури окупували заправки", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці у МВС повідомили, що на дорозі сполученням Одеса-Київ внаслідок складних погодних умов у заторі опинилися майже 100 автомобілів.

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