Негода в України продовжиться й завтра: синоптики попереджають про штормовий вітер та сильний сніг

На дорогах країни ожеледиця.

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Завтра, 19 січня, в Україні утримаються складні погодні умови із снігом та сильним вітром.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, у західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, на крайньому заході країни місцями 25 м/с. Вночі на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Закарпатті місцями сильний сніг. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, в Одеській області районні центри Ізмаїл та Арциз знеструмлено через негоду.