Негода в України продовжиться й завтра: синоптики попереджають про штормовий вітер та сильний сніг

15:29, 18 січня 2018
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На дорогах країни ожеледиця.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Завтра, 19 січня, в Україні утримаються складні погодні умови із снігом та сильним вітром.

Наслідки негоди: в Україні знеструмлено 63 населені пункти

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, у західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с, на крайньому заході країни місцями 25 м/с. Вночі на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині та Закарпатті місцями сильний сніг. На дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, в Одеській області районні центри Ізмаїл та Арциз знеструмлено через негоду.

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